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Ястремская проиграла Крейчиковой во втором круге турнира в Цинциннати

Ястремская проиграла Крейчиковой во втором круге турнира в Цинциннати
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла во втором круге турнира в Цинциннати. На стадии 1/16 финала украинка проиграла представительнице Чехии Барборе Крейчиковой со счётом 1:6, 6:7 (5:7).

Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты. За это время Ястремская сделала 5 эйсов и допустила 7 двойных ошибок. На счету Крейчиковой 9 подач навылет, 6 двойных ошибок и 3 из 5 реализованных брейк-пойнта.

В третьем круге Крейчикова сыграет с победителем пары Каролина Гарсия (Франция) – Гарбинье Мугуруса (Испания).

Напомним, турнир в Цинциннати пройдёт с 16 по 22 августа. Его призовой фонд составляет $ 2,1 млн. Действующим победителем женского одиночного разряда является белорусская теннисистка Виктория Азаренко.

Цинциннати (ж). 2-й круг
19 августа 2021, четверг. 01:15 МСК
Барбора Крейчикова
10
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
1 		6 5  
         
Даяна Ястремская
50
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
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