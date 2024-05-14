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Видео: лучшие моменты матча Даниила Медведева в третьем круге «Мастерса» в Риме

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев пробился в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), действующим обладателем титула которого является.

В матче третьего круга Медведев (2) со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 7:5 одолел 121-ю ракетку мира 20-летнего представителя Сербии Хамада Меджедовича (Q).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Медведева с Меджедовичем.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Встреча Медведева с Меджедовичем продлилась 2 часа и 53 минуты. В её рамках Медведев семь раз подал навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Хамада два эйса, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.