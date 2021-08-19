Даниил Медведев прокомментировал выход в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати

Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев прокомментировал выход в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). В матче третьего круга Медведев обыграл болгарина Григора Димитрова со счётом 6:3, 6:3.

«Этот матч давался мне тяжело, особенно во втором сете. Я упустил четыре брейк-пойнта в двух разных геймах, прежде чем взял его подачу. Я понимал, что мне необходимо оказывать на него давление. Сегодня жарко, условия были сложными для нас обоих. Я рад, что победил.

Григор – потрясающий игрок, но бэкхенд у него чуть слабее форхенда. Поэтому я задвигал его в этот угол, старался так давить. И мне нравится, когда мне в ответ подрезают. Конечно, иногда я для разнообразия переводил под форхенд. В целом всё хорошо сработало», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Напомним, в понедельник, 16 августа, Медведев взял титул на турнире серии «Мастерс» в Торонто (Канада), где в финале обыграл американца Райлли Опелку. Это его 12-й титул в карьере и третий в сезоне-2021. Ранее в этом году Даниил побеждал на соревнованиях на Мальорке и в Марселе.