Даниил Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), который будет завершён за неделю до старта US Open.

В матче третьего круга Медведев (1) в двух сетах обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова со счётом 6:3, 6:3. Встреча продлилась 1 час 30 минут. Медведев 7 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и успешно использовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Димитрова ни одного эйса, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

За право выйти в полуфинал турнира Медведев сразится с победителем матча между Хубертом Хуркачем (Польша) и Пабло Карреньо-Бустой (Испания).

Напомним, в понедельник, 16 августа, Медведев завоевал титул на турнире серии «Мастерс» в Торонто (Канада), где в финале обыграл американца Райлли Опелку. Это его 12-й титул в карьере и третий в сезоне-2021. Ранее в этом году Даниил побеждал на соревнованиях на Мальорке и в Марселе.