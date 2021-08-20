Обзор матча Даниила Медведева с Григором Димитровым в третьем круге турнира в Цинциннати

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), который будет завершён за неделю до старта US Open.

В матче третьего круга Медведев (1) в двух сетах обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова со счётом 6:3, 6:3. Встреча продлилась 1 час 30 минут. Медведев 7 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и успешно использовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Димитрова ни одного эйса, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

За право выйти в полуфинал престижного турнира Медведев сразится с представителем Испании Пабло Карреньо-Бустой (13).

Призовой фонд «Мастерса» в Цинциннати составил более $ 3,7 млн. Его прошлогодним победителем является первая ракетка мира, серб Новак Джокович, который отказался защищать титул. Соревнования также пропускают другие представители «Большой тройки» — швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль.