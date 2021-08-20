Осака сенсационно вылетела в 3-м круге турнира «Мастерс» от 76-й ракетки мира из Швейцарии
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В Цинциннати (США) на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер. Центральный корт» состоялся матч третьего круга турнира серии «Мастерс» между второй ракеткой мира из Японии Наоми Осакой и швейцаркой Хиль Белен Тайхман, занимающей 76-е место в рейтинге WTA.
Встреча завершилась сенсационным поражением Осаки в трёх сетах – 6:3, 3:6, 3:6. Продолжительность матча составила 2 часа и 3 минуты.
Тайхман удалось совершить 8 подач навылет, 6 двойных ошибок и реализовать 50% брейк-пойнтов (6 из 12), в то время как у её соперницы – 6 эйсов, 7 двойных ошибок и 56% по брейк-пойнтам (5 из 9).
В 1/4 финала Хиль Белен Тайхман будет противостоять победительница пары Каролина Мухова (Чехия) – Белинда Бенчич (Швейцария).
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