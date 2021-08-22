Тайхман обыграла Плишкову в полуфинале турнира в Цинциннати
Поделиться
Швейцарская теннисистка Хиль Белен Тайхман обыграла Каролину Плишкову в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты.
На счету Тайхман 8 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 9. Плишкова 4 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и сделала 1 брейк при 8 брейк-пойнтах.
В матче за титул Тайхман встретится с первой ракеткой мира Эшли Барти (Австралия).
Всего участие в соревнованиях приняли 56 теннисисток. Лучший результат среди россиянок продемонстрировали Вероника Кудерметова и Вера Звонарёва, которые добрались до третьего круга. Призовой фонд турнира составил $ 2 114 989. Действующим победителем является Виктория Азаренко (Беларусь).
Комментарии
- 22 августа 2021
-
00:24
- 21 августа 2021
-
23:05
-
22:55
-
22:33
-
21:28
-
19:36
-
19:08
-
15:18
-
14:39
-
13:11
-
12:45
-
12:38
-
11:54
-
06:20
-
04:53
-
04:24
-
03:43
-
02:57
-
01:23
-
00:48
- 20 августа 2021
-
23:17
-
21:56
-
21:46
-
21:15
-
20:01
-
17:07
-
13:20
-
12:59
-
12:37
-
11:54
-
11:18
-
10:47
-
10:26
-
08:56
-
08:35
Партнерский контент