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Тайхман обыграла Плишкову в полуфинале турнира в Цинциннати

Тайхман обыграла Плишкову в полуфинале турнира в Цинциннати
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Швейцарская теннисистка Хиль Белен Тайхман обыграла Каролину Плишкову в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты.

На счету Тайхман 8 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 9. Плишкова 4 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и сделала 1 брейк при 8 брейк-пойнтах.

В матче за титул Тайхман встретится с первой ракеткой мира Эшли Барти (Австралия).

Всего участие в соревнованиях приняли 56 теннисисток. Лучший результат среди россиянок продемонстрировали Вероника Кудерметова и Вера Звонарёва, которые добрались до третьего круга. Призовой фонд турнира составил $ 2 114 989. Действующим победителем является Виктория Азаренко (Беларусь).

Цинциннати (ж). 1/2 финала
21 августа 2021, суббота. 22:55 МСК
Каролина Плишкова
6
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4  
6 		6  
         
Хиль Белен Тайхман
65
Швейцария
Хиль Белен Тайхман
Х. Тайхман
Комментарии
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