Тайхман обыграла Плишкову в полуфинале турнира в Цинциннати

Швейцарская теннисистка Хиль Белен Тайхман обыграла Каролину Плишкову в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты.

На счету Тайхман 8 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 9. Плишкова 4 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и сделала 1 брейк при 8 брейк-пойнтах.

В матче за титул Тайхман встретится с первой ракеткой мира Эшли Барти (Австралия).

Всего участие в соревнованиях приняли 56 теннисисток. Лучший результат среди россиянок продемонстрировали Вероника Кудерметова и Вера Звонарёва, которые добрались до третьего круга. Призовой фонд турнира составил $ 2 114 989. Действующим победителем является Виктория Азаренко (Беларусь).