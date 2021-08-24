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Россиянка Марина Мельникова одержала победу на старте квалификации US Open — 2021

Россиянка Марина Мельникова одержала победу на старте квалификации US Open — 2021
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196-я ракетка мира, российская теннисистка Марина Мельникова вышла во второй раунд квалификационного этапа Открытого чемпионата США – 2021.

На старте квалификации Мельникова в двух сетах обыграла представительницу Люксембурга Мэнди Минеллу со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Встреча продлилась 1 час 54 минуты. Мельникова ни разу не подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и успешно использовала 7 брейк-пойнтов из 16. На счету Минеллы 1 эйс, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 6.

В следующем раунде Мельникова сыграет со 138-й ракеткой мира — Армони Тан из Франции.

Открытый чемпионат США пройдёт в период с 30 августа по 12 сентября. Организаторы турнира допустят на трибуны 100% зрителей. Отметим, что в прошлом, 2020 году US Open прошёл полностью без зрителей из-за пандемии коронавируса. У мужчин чемпионом турнира стал австриец Доминик Тим, у женщин лучшей была японка Наоми Осака. Тим не приедет защищать титул из-за травмы.

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