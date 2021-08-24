Россиянка Марина Мельникова одержала победу на старте квалификации US Open — 2021

196-я ракетка мира, российская теннисистка Марина Мельникова вышла во второй раунд квалификационного этапа Открытого чемпионата США – 2021.
На старте квалификации Мельникова в двух сетах обыграла представительницу Люксембурга Мэнди Минеллу со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Встреча продлилась 1 час 54 минуты. Мельникова ни разу не подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и успешно использовала 7 брейк-пойнтов из 16. На счету Минеллы 1 эйс, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 6.
В следующем раунде Мельникова сыграет со 138-й ракеткой мира — Армони Тан из Франции.
Открытый чемпионат США пройдёт в период с 30 августа по 12 сентября. Организаторы турнира допустят на трибуны 100% зрителей. Отметим, что в прошлом, 2020 году US Open прошёл полностью без зрителей из-за пандемии коронавируса. У мужчин чемпионом турнира стал австриец Доминик Тим, у женщин лучшей была японка Наоми Осака. Тим не приедет защищать титул из-за травмы.
- 24 августа 2021
-
21:13
-
20:42
-
20:06
-
19:18
-
18:34
-
18:08
-
13:05
-
12:20
-
12:05
-
11:50
-
10:53
-
03:59
-
02:05
-
01:37
-
00:55
-
00:25
-
00:03
- 23 августа 2021
-
22:47
-
22:16
-
22:00
-
19:48
-
18:41
-
18:36
-
16:34
-
14:21
-
13:50
-
13:14
-
12:28
-
12:01
-
11:27
-
11:00
-
10:43
-
10:29
-
09:59
-
09:46