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Грачёва на отказе соперницы вышла в четвертьфинал турнира в Чикаго, где сразится с Костюк

Грачёва на отказе соперницы вышла в четвертьфинал турнира в Чикаго, где сразится с Костюк
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88-я ракетка мира российская теннисистка Варвара Грачёва вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Чикаго-1 (США) на отказе соперницы.

В матче второго круга Грачёва встречалась с представительницей Румынии Аной Богдан. Грачёва взяла первый сет со счётом 7:5 и лидировала во втором по геймам (3:1), после чего Богдан снялась с матча. Незавершённая встреча продлилась 1 час 25 минут. Грачёва 1 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 3. На счету Богдан — 3 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

За право выйти в полуфинал турнира в Чикаго Грачёва сразится с восьмой сеяной Мартой Костюк из Украины.

Турнир в Чикаго проходит с 22 по 28 августа. Его общий призовой фонд составил более $ 235 тыс.

Чикаго-1. 2-й круг
24 августа 2021, вторник. 19:10 МСК
Ана Богдан
106
Румыния
Ана Богдан
А. Богдан
Окончен
0 : 1
Rt
1 2 3
         
5 		1  
7 		3  
         
Варвара Грачёва
88
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
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