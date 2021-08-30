Карен Хачанов опустился на одну строчку в чемпионской гонке ATP. В топ-10 — двое россиян
Поделиться
В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 30 августа российский теннисист Карен Хачанов опустился на 26-ю сточку. Лидерство сохранил серб Новак Джокович. В топ-10 входят россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв.
Чемпионская гонка ATP. 30 августа
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 7170.
2 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 5380.
3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 4380.
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4195.
5 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 3940.
6 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 3595.
7 (7). Рафаэль Надаль (Испания) — 2985.
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 2630.
9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 2460.
10 (10). Янник Синнер (Италия) — 2075.
11 (11). Аслан Карацев (Россия) — 1805.
...26 (25). Карен Хачанов (Россия) — 1120.
Новость по темеАслан Карацев опустился на 25-ю строчку в рейтинге ATP
Комментарии
- 30 августа 2021
-
08:19
-
08:15
-
00:55
-
00:39
-
00:24
- 29 августа 2021
-
23:01
-
15:25
-
11:17
-
11:02
-
10:44
-
10:27
-
09:51
-
09:30
-
01:12
-
00:39
- 28 августа 2021
-
22:18
-
21:40
-
16:59
-
16:51
-
16:37
-
16:15
-
15:52
-
15:29
-
14:26
-
12:57
-
12:25
-
11:41
-
11:02
-
10:59
-
10:08
-
09:58
-
09:46
-
09:44
-
03:43
-
03:29
Партнерский контент