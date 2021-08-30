Карен Хачанов опустился на одну строчку в чемпионской гонке ATP. В топ-10 — двое россиян

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 30 августа российский теннисист Карен Хачанов опустился на 26-ю сточку. Лидерство сохранил серб Новак Джокович. В топ-10 входят россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв.



Чемпионская гонка ATP. 30 августа

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 7170.

2 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 5380.

3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 4380.

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4195.

5 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 3940.

6 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 3595.

7 (7). Рафаэль Надаль (Испания) — 2985.

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 2630.

9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 2460.

10 (10). Янник Синнер (Италия) — 2075.

11 (11). Аслан Карацев (Россия) — 1805.

...26 (25). Карен Хачанов (Россия) — 1120.