Екатерина Александрова с победы стартовала на US Open — 2021

34-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова с победы стартовала на Открытом чемпионате США — 2021. В матче первого круга россиянка оказалась сильнее представительницы Италии Сары Эррани. Встреча теннисисток продлилась 1 час 27 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу россиянки. Александрова 7 раз подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Эррани — 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 13.
В следующем раунде Александрова (32) встретится с победительницей матча Кристина Младенович (Франция) — Йоханна Конта (Великобритания).
Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 27 200 000. Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака. Организаторы соревнований допустят на трибуны 100% зрителей. Отметим, что в прошлом, 2020 году US Open прошёл полностью без зрителей из-за пандемии коронавируса.
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