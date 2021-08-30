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Екатерина Александрова с победы стартовала на US Open — 2021

Екатерина Александрова с победы стартовала на US Open — 2021
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34-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова с победы стартовала на Открытом чемпионате США — 2021. В матче первого круга россиянка оказалась сильнее представительницы Италии Сары Эррани. Встреча теннисисток продлилась 1 час 27 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу россиянки. Александрова 7 раз подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Эррани — 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 13.

В следующем раунде Александрова (32) встретится с победительницей матча Кристина Младенович (Франция) — Йоханна Конта (Великобритания).

Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 27 200 000. Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака. Организаторы соревнований допустят на трибуны 100% зрителей. Отметим, что в прошлом, 2020 году US Open прошёл полностью без зрителей из-за пандемии коронавируса.

US Open (ж). 1-й круг
30 августа 2021, понедельник. 20:30 МСК
Сара Эррани
112
Италия
Сара Эррани
С. Эррани
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
Екатерина Александрова
34
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
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