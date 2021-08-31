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Арина Соболенко победила в первом круге US Open, несмотря на 13 двойных ошибок

Арина Соболенко победила в первом круге US Open, несмотря на 13 двойных ошибок
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на Открытом чемпионате США под вторым номером, в первом круге победила представительницу Сербии Нину Стоянович со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:0. Продолжительность противостояния составила 2 часа 24 минуты.

Арина 13 раз подала навылет, совершила 13 двойных ошибок и реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 4 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в третий круг Соболенко поспорит со словенкой Тамарой Зиданшек.

Действующая чемпионка японка Наоми Осака (3) в стартовом раунде обыграла чешку Мари Боузкову со счётом 6:4, 6:1 и встретится с сербкой Ольгой Данилович, пробившейся в основную сетку через квалификацию. Соревнования в женском одиночном разряде на US Open завершатся 12 сентября.

US Open (ж). 1-й круг
31 августа 2021, вторник. 03:15 МСК
Нина Стоянович
94
Сербия
Нина Стоянович
Н. Стоянович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 7 0
6 		6 4 6
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
US Open (ж). 1-й круг
31 августа 2021, вторник. 04:05 МСК
Мари Боузкова
87
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1  
6 		6  
         
Наоми Осака
3
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
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