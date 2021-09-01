Квитова и Контавейт вышли во 2-й круг турнира US Open
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31-летняя именитая чешская теннисистка Петра Квитова (11-й номер рейтинга) и 25-летняя представительница Эстонии Анетт Контавейт вышли во второй круг престижного турнира US Open.
Квитова в двух сетах за 1 час и 1 минуту обыграла Полону Херцог (86-е место рейтинга) из Словении – 6:1, 6:2. Во втором круге ей будет противостоять соотечественница Кристина Плишкова (115-е место рейтинга).
Контавейт также в двух сетах победила австралийку Саманту Стосур – 6:3, 6:0. Продолжительность матча составила 1 час и 11 минут.
Напомним, что турнир US Open проходит в Нью-Йорке (США) с 30 августа по 12 сентября. Призовой фонд турнира составляет $ 27,2 млн. Прошлой победительницей является представительница Японии Наоми Осака.
US Open (ж). 1-й круг
01 сентября 2021, среда. 01:40 МСК
11
Петра Квитова
П. Квитова
Окончен
2 : 0
|1
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|3
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|2
86
Полона Херцог
П. Херцог
Комментарии
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