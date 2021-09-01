Канадец Поспишил в 5-сетовом матче сломил сопротивление итальянца Фоньини на US Open
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» состоялся матч 1-го круга престижного турнира US Open между 34-летним итальянцем Фабио Фоньини (31-е место рейтинга) и 31-летним представителем Канады Вашеком Поспишилом (58-е место рейтинга).
Для выявления победителя в этом матче потребовалось 5 сетов, по итогам которых в следующий раунд турнира вышел канадец Поспишил – 2:6, 3:6, 6:1, 6:3, 7:6. Продолжительность встречи составила 3 часа 18 минут.
В другом матче 27-летний беларус Илья Ивашко (53-й номер рейтинга) за 2 часа 27 минут в трёх сетах обыграл 30-летнего американца Тенниса Сандгрена – 7:6, 6:3, 6:4. Во 2-м круге турира Ивашко будет противостоять именно канадец Вашек Поспишил, переигравший Фабио Фоньини.
US Open (м). 1-й круг
01 сентября 2021, среда. 00:25 МСК
31
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
Окончен
2 : 3
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|3
|6 4
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|3
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58
Вашек Поспишил
В. Поспишил
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