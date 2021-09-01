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Канадец Поспишил в 5-сетовом матче сломил сопротивление итальянца Фоньини на US Open

Канадец Поспишил в 5-сетовом матче сломил сопротивление итальянца Фоньини на US Open
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» состоялся матч 1-го круга престижного турнира US Open между 34-летним итальянцем Фабио Фоньини (31-е место рейтинга) и 31-летним представителем Канады Вашеком Поспишилом (58-е место рейтинга).

Для выявления победителя в этом матче потребовалось 5 сетов, по итогам которых в следующий раунд турнира вышел канадец Поспишил – 2:6, 3:6, 6:1, 6:3, 7:6. Продолжительность встречи составила 3 часа 18 минут.

В другом матче 27-летний беларус Илья Ивашко (53-й номер рейтинга) за 2 часа 27 минут в трёх сетах обыграл 30-летнего американца Тенниса Сандгрена – 7:6, 6:3, 6:4. Во 2-м круге турира Ивашко будет противостоять именно канадец Вашек Поспишил, переигравший Фабио Фоньини.

US Open (м). 1-й круг
01 сентября 2021, среда. 00:25 МСК
Фабио Фоньини
31
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 1 3 6 4
2 		3 6 6 7 7
             
Вашек Поспишил
58
Канада
Вашек Поспишил
В. Поспишил
US Open (м). 1-й круг
01 сентября 2021, среда. 00:20 МСК
Теннис Сандгрен
91
США
Теннис Сандгрен
Т. Сандгрен
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 3 		3 4    
7 7 		6 6    
             
Илья Ивашко
53
Беларусь
Илья Ивашко
И. Ивашко
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