Даниил Медведев: подача и первый удар – это всегда самое важное

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о мячах и покрытии на Открытом чемпионате США.
«Здесь всё время лёгкие мячи. Я если правильно помню, единственное в 2018-м… А, нет, в 2017-м, я первый раз играл в основе, тогда ещё, по-моему, очень лёгкие были мячи такие, неуправляемые. Сейчас они, в принципе, не лёгкие и не тяжёлые на самом деле. Мне кажется, у всех, кого смотришь, контроль именно мяча прям очень хороший, поэтому видим много хороших розыгрышей, хороших матчей. А корт довольно быстрый, то есть если хорошо подаёшь и хорошо делаешь первый удар, то сопернику тяжело. И в прошлом году был тоже очень быстрый корт. В 2019-м уже тяжело сказать, но вообще, в принципе, каждый раз, когда играю US Open и Australian Open, если только не холодно в этот день, то подача, первый удар – это прям самое важное всегда», — приводит слова Медведева Eurosport.
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