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Саккари обыграла Плишкову и встретится с Радукану в полуфинале US Open

Саккари обыграла Плишкову и встретится с Радукану в полуфинале US Open
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Греческая теннисистка, 18-я ракетка мира Мария Саккари вышла в полуфинал Открытого чемпионата США. В четвертьфинале она обыграла представительницу Чехии, четвёртую ракетку мира Каролину Плишкову со счётом 6:4, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты. За это время Саккари сделала 4 подачи навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 2 из 5 брейк-пойнта. На счету Плишковой 5 эйсов и 3 двойные ошибки.

За выход в финал Саккари поспорит с британкой Эммой Радукану, которая на предыдущей стадии турнира обыграла швейцарку Белинду Бенчич.

Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака, которая покинула текущий турнир в третьем круге, потерпев поражение от канадки Лейлы Фернандес.

US Open (ж). 1/4 финала
09 сентября 2021, четверг. 02:15 МСК
Каролина Плишкова
4
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Мария Саккари
18
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
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