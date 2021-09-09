Саккари обыграла Плишкову и встретится с Радукану в полуфинале US Open

Греческая теннисистка, 18-я ракетка мира Мария Саккари вышла в полуфинал Открытого чемпионата США. В четвертьфинале она обыграла представительницу Чехии, четвёртую ракетку мира Каролину Плишкову со счётом 6:4, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты. За это время Саккари сделала 4 подачи навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 2 из 5 брейк-пойнта. На счету Плишковой 5 эйсов и 3 двойные ошибки.

За выход в финал Саккари поспорит с британкой Эммой Радукану, которая на предыдущей стадии турнира обыграла швейцарку Белинду Бенчич.

Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака, которая покинула текущий турнир в третьем круге, потерпев поражение от канадки Лейлы Фернандес.