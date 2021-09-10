19-летняя Фернандес стала первой финалисткой US Open, сенсационно обыграв Соболенко

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» состоялся первый полуфинальный матч престижного теннисного турнира US Open – 2021, в котором встречались 19-летняя представительница Канады Лейла Фернандес (73-й номер рейтинга), ставшая одной из главных открытий соревнований, и 23-летняя белоруска Арина Соболенко (2-й номер рейтинга).
Встреча завершилась победой Фернандес в трёх сетах – 7:6, 4:6, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа и 21 минуту.
На счету Соболенко 10 подач навылет, 8 двойных ошибок и 4 из 11 (36%) реализованных брейк-пойнтов, в то время, как у её оппонентки – 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 из 7 (57%) успешных брейк-пойнтов.
Соперницей Лейлы Фернандес в финале открытого чемпионата США по теннису – 2021 станет победительница пары Эмма Радукану (Великобритания) – Мария Саккари (Греция).
- 10 сентября 2021
-
04:43
- 9 сентября 2021
-
23:51
-
23:00
-
22:34
-
21:34
-
18:43
-
18:07
-
16:36
-
16:14
-
16:05
-
15:45
-
15:15
-
15:03
-
14:39
-
14:05
-
13:43
-
12:59
-
12:59
-
12:16
-
11:50
-
11:17
-
11:00
-
10:58
-
10:16
-
10:06
-
09:57
-
09:43
-
09:38
-
09:23
-
08:16
-
08:10
-
08:06
-
07:37
-
03:42
-
00:32