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19-летняя Фернандес стала первой финалисткой US Open, сенсационно обыграв Соболенко

19-летняя Фернандес стала первой финалисткой US Open, сенсационно обыграв Соболенко
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» состоялся первый полуфинальный матч престижного теннисного турнира US Open – 2021, в котором встречались 19-летняя представительница Канады Лейла Фернандес (73-й номер рейтинга), ставшая одной из главных открытий соревнований, и 23-летняя белоруска Арина Соболенко (2-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Фернандес в трёх сетах – 7:6, 4:6, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа и 21 минуту.

На счету Соболенко 10 подач навылет, 8 двойных ошибок и 4 из 11 (36%) реализованных брейк-пойнтов, в то время, как у её оппонентки – 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 из 7 (57%) успешных брейк-пойнтов.

Соперницей Лейлы Фернандес в финале открытого чемпионата США по теннису – 2021 станет победительница пары Эмма Радукану (Великобритания) – Мария Саккари (Греция).

US Open (ж). 1/2 финала
10 сентября 2021, пятница. 02:15 МСК
Лейла Фернандес
73
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		4 6
6 3 		6 4
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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Новости. Теннис
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