19-летняя Фернандес стала первой финалисткой US Open, сенсационно обыграв Соболенко

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» состоялся первый полуфинальный матч престижного теннисного турнира US Open – 2021, в котором встречались 19-летняя представительница Канады Лейла Фернандес (73-й номер рейтинга), ставшая одной из главных открытий соревнований, и 23-летняя белоруска Арина Соболенко (2-й номер рейтинга).



Встреча завершилась победой Фернандес в трёх сетах – 7:6, 4:6, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа и 21 минуту.

На счету Соболенко 10 подач навылет, 8 двойных ошибок и 4 из 11 (36%) реализованных брейк-пойнтов, в то время, как у её оппонентки – 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 из 7 (57%) успешных брейк-пойнтов.



Соперницей Лейлы Фернандес в финале открытого чемпионата США по теннису – 2021 станет победительница пары Эмма Радукану (Великобритания) – Мария Саккари (Греция).