История встреч Медведева и Оже-Альяссима перед их матчем в полуфинале US Open — 2021

Сегодня, 10 сентября, российский теннисист Даниил Медведев проведёт полуфинальный матч на US Open с канадским спортсменом Феликсом Оже-Альяссимом. Начало встречи — в 22:00 мск.
Ранее Даниил и Феликс лишь однажды встречались на взрослом уровне. Это произошло в 2018 году на домашнем для канадского теннисиста турнире в Торонто — тогда Медведев в сложнейшей борьбе оказался сильнее только на тай-брейке третьего сета — 3:6, 6:4, 7:6.
|Год
|Турнир
|Покрытие
|Круг
|Победитель, счёт
|2018
|Торонто
|Хард
|2-й круг
|Медведев, 3:6, 6:4, 7:6
Медведев в третий раз кряду вышел в полуфинал US Open, обыграв в четвертьфинале турнира представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа (Q) со счётом 6:3, 6:0, 4:6, 7:5. Оже-Альяссим в четвертьфинале встречался с 18-летним представителем Испании Карлосом Алькарасом Гарфией, который снялся с матча в середине второго сета при счёте 6:3, 3:1 в пользу канадца.
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