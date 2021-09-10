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История встреч Медведева и Оже-Альяссима перед их матчем в полуфинале US Open — 2021

История встреч Медведева и Оже-Альяссима перед их матчем в полуфинале US Open — 2021
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Сегодня, 10 сентября, российский теннисист Даниил Медведев проведёт полуфинальный матч на US Open с канадским спортсменом Феликсом Оже-Альяссимом. Начало встречи — в 22:00 мск.

Ранее Даниил и Феликс лишь однажды встречались на взрослом уровне. Это произошло в 2018 году на домашнем для канадского теннисиста турнире в Торонто — тогда Медведев в сложнейшей борьбе оказался сильнее только на тай-брейке третьего сета — 3:6, 6:4, 7:6.

ГодТурнирПокрытиеКругПобедитель, счёт
2018ТоронтоХард2-й кругМедведев, 3:6, 6:4, 7:6

Медведев в третий раз кряду вышел в полуфинал US Open, обыграв в четвертьфинале турнира представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа (Q) со счётом 6:3, 6:0, 4:6, 7:5. Оже-Альяссим в четвертьфинале встречался с 18-летним представителем Испании Карлосом Алькарасом Гарфией, который снялся с матча в середине второго сета при счёте 6:3, 3:1 в пользу канадца.

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