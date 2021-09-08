Медведев поставил на поток полуфиналы US Open. Повторит ли лучший результат на «Шлеме»?

Россиянин проводит лучший год в карьере на турнирах «Большого шлема». Соперника по полуфиналу он уже обыгрывал — но в сложнейшей борьбе.

Во вторник, 7 сентября, российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в четвертьфинале US Open 2021 года. Соперником россиянина был голландский спортсмен Ботик ван де Зандсхулп, сенсационным образом прорвавшийся во вторую неделю турнира. Медведев разгромил голландца в первых двух сетах — 6:3, 6:0, после чего немного упустил нить матча из своих рук. В начале третьей партии Даниил начал экспериментировать и заиграл наотмашь, стараясь завершать розыгрыши за счёт мощных ударов с задней линии. Столь острая игра россиянина незамедлительным образом привела к значительному увеличению числа ошибок, что и позволило ван де Зандсхулпу зацепиться за матч. Голландец почувствовал уверенность, начал хорошо подавать, сделал брейк в середине партии и не позволил Даниилу завершить встречу в трёх сетах. В четвёртой партии Ботик пытался развить свой успех и едва не перевёл матч в пятый сет, но в концовке Даниил за счёт разницы в классе сумел дожать неуступчивого оппонента — 6:3, 6:0, 4:6, 7:5.

Американский мэйджор по праву считается коронным турниром «Большого шлема» для Медведева. В США российский теннисист поставил на поток выходы в полуфинал, третий раз кряду добравшись до этой стадии. На US Open — 2019 Медведев вышел в полуфинал, где в трёх сетах обыграл болгарина Григора Димитрова — 7:6 (7:5), 6:4, 6:3. Однако в решающем матче турнира уступил испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. В 2020 году в полуфинальной встрече Медведев проиграл будущему чемпиону турнира — австрийцу Доминику Тиму — 2:6, 6:7 (7:9), 6:7 (5:7). Таким образом, из последних 19 матчей на US Open Медведев выиграл 17.

В этом сезоне россиянин вообще проводит свой лучший год на турнирах «Большого шлема». Даниил впервые в карьере пробился в полуфиналы двух мэйджоров в ходе одного сезона. В феврале 2021 года на Открытом чемпионате Австралии — 2021 Медведев вышел в полуфинал, где обыграл грека Стефаноса Циципаса — 6:4, 6:2, 7:5. Однако в решающем матче уступил сербу Новаку Джоковичу — 5:7, 2:6, 2:6.

Лучших результатов в карьере Даниил добился и на двух других главных турнирах года — «Ролан Гаррос» и Уимблдоне. Во Франции Медведев добрался до стадии четвертьфинала, хотя ранее никогда не проходил барьер первого круга. Парижский грунт становился камнем преткновения для 25-летнего россиянина на протяжении четырёх лет кряду, но в этом сезоне Медведев смог показать достойный результат в столице Франции. Четвёртый круг Уимблдона сложно назвать отличным показателем для Даниила, но ранее в Англии он так далеко не заходил. Сможет ли Медведев повторить свой лучший результат на турнире «Большого шлема» и пробиться в финал US Open?

Соперником россиянина по следующему кругу станет 21-летний канадец Феликс Оже-Альяссим, для которого четвертьфинальный матч в Нью-Йорке обернулся лёгкой прогулкой. Соперником Феликса по четвертьфиналу был 18-летний испанец Карлос Алькарас Гарфия, прилично пошумевший на предыдущих стадиях US Open. Испанский вундеркинд выбил из борьбы третьего номера мирового рейтинга Стефаноса Циципаса, а затем выиграл марафон у немца Петера Гоёвчика. Два пятисетовых матча кряду стали слишком серьёзным испытанием для только начинающего свой путь в элите мирового тенниса Алькараса, и на матч с Оже-Альяссимом его физической формы уже не хватило. В середине второго сета Карлос отказался от продолжения борьбы при счёте 3:6, 1:3, освободив для канадца дорогу в первый полуфинал турнира «Большого шлема» в его карьере.

21-летний канадский теннисист, занимающий 15-е место в рейтинге, стал самым молодым игроком, сумевшим добраться до полуфинала Открытого чемпионата США с 2009 года. В 2009 году аргентинец Хуан-Мартин дель Потро выиграл титул на US Open в возрасте 20 лет. Выход в полуфинал позволил Феликсу стать первым канадцем в истории турниров, достигшим полуфинала Открытого чемпионата США. Также Феликс Оже-Альяссим стал первым игроком 2000 года рождения, вышедшим в полуфинал «Больших шлемов».

Одним из самых сложных матчей для Оже-Альяссима в Нью-Йорке стала игра первого круга с российским квалифаером Евгением Донским. 12-й номер посева смог переиграть россиянина только в четырёх сетах, оставив за собой три тай-брейка. Тот матч продолжался ровно четыре часа. В третьем круге Феликс в пяти партиях превзошёл испанца Роберто Баутиста-Агута, а в следующем — в четырёх сетах был сильнее Фрэнсиса Тиафо.

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В общей сложности Феликс на пути к полуфиналу провёл на кортах 14 часов 40 минут, проведя целый ряд напряжённых матчей. В свою очередь, Медведев добрался до аналогичной стадии, проведя на корте 9 часов 47 минут. Россиянин сполна воспользовался высоким номером посева и удачной сеткой, в пяти матчах потеряв только один сет — ван де Зандсхулпу. Более того —до встречи с голландцем Даниил и вовсе ни разу не проигрывал в сете больше четырёх геймов. С точки зрения физической формы у россиянина не должно возникнуть никаких проблем с восстановлением. Преимущество в опыте больших поединков также будет на стороне россиянина. Ранее Даниил и Феликс лишь однажды встречались на взрослом уровне. Это произошло в 2018 году на домашнем для канадского теннисиста турнире в Торонто — тогда Медведев в сложнейшей борьбе оказался сильнее только на тай-брейке третьего сета — 3:6, 6:4, 7:6. Теперь их ждёт первая встреча на мэйджоре. Полуфинал US Open — 2021 Феликс Оже-Альяссим — Даниил Медведев состоится в пятницу, 10 сентября.