Ким Клейстерс получила уайлд-кард на турнир в Чикаго

Экс-первая ракетка мира, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» бельгийка Ким Клейстерс получила уайлд-кард от организаторов турнира в Чикаго. Об это сообщает официальный «твиттер» турнира Chicago Tennis Festival.
Соревнования начнутся с 27 сентября и будут длиться неделю.
Для 38-летней Клейстерс это будет первый турнир с Открытого чемпионата США-2020. В феврале прошлого года Ким вернулась в тур после семилетнего перерыва и рождения двух детей.
Клейстерс — победительница Открытого чемпионата США 2005, 2009 и 2010, победительница Открытого чемпионата Австралии 2011 года; четырёхкратная финалистка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Также Ким является победительницей «Ролан Гаррос» 2003 года, Уимблдонского турнира-2003 в парном разряде (оба раза в паре с японкой Ай Сугиямой), а также обладательницей Кубка Федерации 2001 года в составе сборной Бельгии.
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