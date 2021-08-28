Вероника Кудерметова потренировалась с Ким Клейстерс в преддверии US Open — 2021

31-я ракетка мира, российская теннисистка Вероника Кудерметова провела совместную тренировку с экс первой ракеткой мира, четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема» бельгийкой Ким Клейстерс.
Публикация доступна в «инстаграме» Вероники Кудерметовой.
«Провела тренировку с Ким Клейстерс. Она не только великий чемпион, но и потрясающий человек», — написала Кудерметова в своём «инстаграме».
На грядущем Открытом чемпионате США – 2021 Кудерметова посеяна под 29-м номером и в первом круге сразится с Сораной Кырстей из Румынии.
US Open – 2021 пройдёт в период с 30 августа по 12 сентября. Организаторы турнира допустят на трибуны 100% зрителей. Отметим, что в прошлом, 2020 году US Open прошёл полностью без зрителей из-за пандемии коронавируса. Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака.
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