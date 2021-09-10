Саманта Стосур и Чжан Шуай стали первыми финалистками US Open в женском парном разряде
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Теннисистка из Австралии Саманта Стосур и китаянка Чжан Шуай вышли в финал Открытого чемпионата США в женском парном разряде. В полуфинале соревнований 14-е сеяные Стосур и Чжан Шуай обыграли седьмую пару турнира американку Дезире Кравчик и Алексу Гуарачи из Чили со счётом 6:2, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 11 минут.
Стосур и Чжан Шуай один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 5 из 6 брейк-пойнтов. Кравчик и Гуарачи подали один эйс, один раз ошиблись на подаче и взяли две подачи соперниц.
За титул US Open Стосур и Чжан Шуай сыграют с победительницами второго полуфинального матча Кори Гауфф/Кэти Макнелли (США, 11) — Габриэла Дабровски/Луиза Стефани (Канада/Бразилия, 5).
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