Рам и Солсбери впервые выиграли US Open в мужском парном разряде
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Американский теннисист Раджив Рам и британец Джо Солсбери выиграли Открытый чемпионат США в мужском парном разряде. Четвёртые сеяные Рам и Солсбери в решающем матче соревнований нанесли поражение седьмой паре турнира, британцу Джейми Маррею и бразильцу Бруно Суаресу, со счётом 3:6, 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 44 минуты.
Рам и Солсбери 10 раз подали навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали 4 из 11 брейк-пойнтов. Маррей и Суарес подали четыре эйса, один раз ошиблись на подаче и взяли две подачи соперников.
Для Рама и Солсбери это вторая победа на турнирах «Большого шлема» в парном разряде. В 2020 году они выиграли Australian Open. На US Open их лучшим достижением был полуфинал.
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