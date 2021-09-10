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Рам и Солсбери впервые выиграли US Open в мужском парном разряде

Рам и Солсбери впервые выиграли US Open в мужском парном разряде
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Американский теннисист Раджив Рам и британец Джо Солсбери выиграли Открытый чемпионат США в мужском парном разряде. Четвёртые сеяные Рам и Солсбери в решающем матче соревнований нанесли поражение седьмой паре турнира, британцу Джейми Маррею и бразильцу Бруно Суаресу, со счётом 3:6, 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 44 минуты.

Рам и Солсбери 10 раз подали навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали 4 из 11 брейк-пойнтов. Маррей и Суарес подали четыре эйса, один раз ошиблись на подаче и взяли две подачи соперников.

Для Рама и Солсбери это вторая победа на турнирах «Большого шлема» в парном разряде. В 2020 году они выиграли Australian Open. На US Open их лучшим достижением был полуфинал.

US Open — парный разряд (м). Финал
10 сентября 2021, пятница. 19:05 МСК
Раджив Рам
США
Раджив Рам
Джо Солсбери
Великобритания
Джо Солсбери
Р. Рам Д. Солсбери
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		2 2
         
Джейми Маррей
Великобритания
Джейми Маррей
Бруно Суарес
Бразилия
Бруно Суарес
Д. Маррей Б. Суарес
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