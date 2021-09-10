Рам и Солсбери впервые выиграли US Open в мужском парном разряде

Американский теннисист Раджив Рам и британец Джо Солсбери выиграли Открытый чемпионат США в мужском парном разряде. Четвёртые сеяные Рам и Солсбери в решающем матче соревнований нанесли поражение седьмой паре турнира, британцу Джейми Маррею и бразильцу Бруно Суаресу, со счётом 3:6, 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 44 минуты.

Рам и Солсбери 10 раз подали навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали 4 из 11 брейк-пойнтов. Маррей и Суарес подали четыре эйса, один раз ошиблись на подаче и взяли две подачи соперников.

Для Рама и Солсбери это вторая победа на турнирах «Большого шлема» в парном разряде. В 2020 году они выиграли Australian Open. На US Open их лучшим достижением был полуфинал.