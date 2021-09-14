Энди Маррей получил уайлд-кард на турнир в Сан-Диего. Там сыграют Рублёв и Карацев

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», британский теннисист Энди Маррей получил уайлд-кард на турнир в Сан-Диего (США), который пройдёт с 27 сентября по 3 октября, сообщает пресс-служба соревнований в своём «инстаграме».

«У меня остались прекрасные воспоминания о выступлении здесь в Кубке Дэвиса. Опыт игры на бейсбольном стадионе был невероятным. Сан-Диего — прекрасный город. С нетерпением жду начала турнира», — сказал Маррей.

Ранее в состав участников турнира вошли россияне Андрей Рублёв и Аслан Карацев. В заявке также значатся: канадцы Феликс Оже-Альяссим и Денис Шаповалов, итальянец Фабио Фоньини, поляк Хуберт Хуркач, чилиец Кристьян Гарин, грузин Николоз Басилашвили, венгр Мартон Фучович, болгарин Григор Димитров, американец Райлли Опелка, аргентинец Диего Шварцман, японец Кей Нисикори.