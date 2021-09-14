Энди Маррей получил уайлд-кард на турнир в Сан-Диего. Там сыграют Рублёв и Карацев

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», британский теннисист Энди Маррей получил уайлд-кард на турнир в Сан-Диего (США), который пройдёт с 27 сентября по 3 октября, сообщает пресс-служба соревнований в своём «инстаграме».
«У меня остались прекрасные воспоминания о выступлении здесь в Кубке Дэвиса. Опыт игры на бейсбольном стадионе был невероятным. Сан-Диего — прекрасный город. С нетерпением жду начала турнира», — сказал Маррей.
Ранее в состав участников турнира вошли россияне Андрей Рублёв и Аслан Карацев. В заявке также значатся: канадцы Феликс Оже-Альяссим и Денис Шаповалов, итальянец Фабио Фоньини, поляк Хуберт Хуркач, чилиец Кристьян Гарин, грузин Николоз Басилашвили, венгр Мартон Фучович, болгарин Григор Димитров, американец Райлли Опелка, аргентинец Диего Шварцман, японец Кей Нисикори.
- 14 сентября 2021
-
12:14
-
11:51
-
11:09
-
10:24
-
09:19
-
09:05
-
08:34
-
07:17
-
06:56
-
02:52
-
00:57
-
00:48
-
00:36
- 13 сентября 2021
-
22:37
-
22:24
-
22:16
-
20:54
-
20:47
-
20:07
-
19:01
-
17:59
-
17:44
-
17:32
-
16:49
-
15:51
-
15:46
-
15:42
-
15:15
-
14:40
-
14:39
-
14:00
-
13:44
-
12:57
-
12:57
-
12:45