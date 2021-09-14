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Даниил Медведев восхитился прорывом 18-летней Эммы Радукану на US Open — 2021

Даниил Медведев восхитился прорывом 18-летней Эммы Радукану на US Open — 2021
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Чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира Даниил Медведев восхитился достижением 18-летней британки Эммы Радукану, которая стала победителем Открытого чемпионата США – 2021, начав турнир с квалификации.

Публикация доступна в «твиттере» Даниила Медведева.

«Представьте: вам 18 лет, вы играете свой четвёртый взрослый профессиональный турнир, выиграли до этого только 25-тысячник, а теперь победили на US Open. Невероятно», — написал Медведев в своём «твиттере».

Напомним, в решающем матче Открытого чемпионата США Радукану обыграла представительницу Канады Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 6:3. Радукану завоевала первый титул в карьере. Лишь 7 июня 2021 года Эмма провела первый матч в основных сетках турниров WTA.

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