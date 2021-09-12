Улыбка на $ 2,5 млн. Мир охватила Эммамания и, похоже, из британки «лепят» новую Шарапову

После прорыва в США Эмма Радукану вот-вот войдёт в топ богатейших спортсменок мира. А ещё у неё более миллиона подписчиков в «Инстаграме».

В Нью-Йорке был разыгран финал заключительного в сезоне турнира «Большого шлема» в женском одиночном разряде. Решающий матч US Open получился абсолютно сенсационным по своей вывеске — до начала турнира ни один теннисный эксперт и любитель этого вида спорта в самых смелых прогнозах не мог предположить, что титул американского мэйджора будут оспаривать 18-летняя британка Эмма Радукану и 19-летняя канадка Лейла Фернандес.

В США Фернандес приехала в ранге 73-й ракетки мирового рейтинга, тогда как Радукану и вовсе располагалась за пределами первой сотни (150-е место). Но в Нью-Йорке девушки выдали феноменальные две недели, начисто переписав летопись теннисных рекордов. 11 сентября в Нью-Йорке состоялся первый финал «Большого шлема» между теннисистками младше 20 лет с US Open — 1999, где 17-летняя Серена Уильямс обыграла 18-летнюю Мартину Хингис. В решающем матче нынешнего US Open Эмма одержала победу — 6:4, 6:3, благодаря чему она стала первой теннисисткой, которой удалось выиграть турнир «Большого шлема», начав свой путь с квалификации в одиночном разряде.

Неудивительно, что в теннисном мире Эмму уже вовсю сравнивают со знаменитой россиянкой Марией Шараповой. Канадка и британка стали самыми молодыми финалистками «Большого шлема» с 2004 года, когда Шарапова выиграла Уимблдон. Россиянке тогда было 17. Теперь Радукану стала самой юной победительницей турнира «Большого шлема» за последние 17 лет. Примечательной особенностью является и то обстоятельство, что её карьерой занимается известное спортивное агентство IMG, ранее представлявшее интересы Шараповой. Более того — проходила информация, что за британку отвечает лично Макс Айзенбад, который, собственно, в своё время и занимался раскруткой Марии. В этой связи легко можно предположить, что из Радукану будут «лепить» Марию Шарапову, которая долгие годы была самой высокооплачиваемой спортсменкой мира прежде всего благодаря рекламным и коммерческим контрактам.

Впрочем, лучше всего любой раскрутке помогает наличие спортивного результата. Эмма прекрасно осознала это на своём собственном опыте. До начала основной сетки турнира на «инстаграм» британской теннисистки было подписано 17,3 тысяч почитателей её таланта. Уже на следующий день после финала, где ей, кроме заветного кубка, вручили ещё и чек на $ 2,5 млн, число подписчиков юной британки уже перевалило за 1,2 млн, и этот рост продолжается ежеминутно. Только за последние несколько часов на аккаунт британки подписались свыше 300 тысяч человек. Для сравнения, на «инстаграм» олимпийской чемпионки Белинды Бенчич подписано всего 386 тысяч.

Раньше икону мирового масштаба усиленно раскручивали из японской теннисистки Наоми Осаки. Японка была признана журналом Forbes самой высокооплачиваемой спортсменкой 2019 года с доходом в $ 37 млн и 2020-го — $ 55,2 млн. Но в последнее время четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» переживает не лучшие времена в своей карьере. Перед стартом «Ролан Гаррос» японка пошла на открытый конфликт с теннисными журналистами, отказавшись от проведения традиционных пресс-конференций. Из-за отказа от общения с журналистами Осака снялась с «Ролан Гаррос», а потом и с Уимблдона — поскольку эта ситуация ещё больше обострила её психологические проблемы. Затем Наоми провалилась на домашней Олимпиаде и неудачно выступила на US Open, после чего взяла паузу в своей карьере.

По возвращении на корт Осака вполне может обнаружить себя в тени Радукану. Можно даже не сомневаться и в том, что скоро британку завалят спонсорскими контрактами и она войдёт в топ спортсменок мира по своим заработкам. Карьерный доход Радукану на момент приезда в Нью-Йорк составлял $ 303 376. За титул на мэйджоре победительница заработала $ 2 500 000. Таким образом, благодаря победе в США Эмма более чем в восемь раз увеличила своё благосостояние. Вот такая шикарная улыбка на $ 2,5 млн! Теперь юной англичанке главное не захлебнуться в потоке внимания, которое будет окружать её персону.

Больше всего победа британки на US Open должна обрадовать владельцев гламурного журнала Vogue. Именно для обложки этого издания Радукану снялась в фотосессии ещё до своего отъезда на американскую серию турниров. Номер с английской теннисисткой выйдет в свет в октябре, и можно представить, как сейчас владельцы журнала потирают руки, подсчитывая предстоящую прибыль от его тиражей.

Что касается теннисных перспектив Эммы, то сейчас её ждёт абсолютно новый этап карьеры, когда она должна будет играть без того чувства абсолютной свободы, которое у неё было на US Open. А поскольку она британка, ожидания от неё будут и вовсе немного нездоровыми. Ещё до того, как она взяла US Open, местные медиа начали считать, сколько она за карьеру сможет заработать, выиграть и так далее. Один из экспертов даже заявил, что нет никаких причин, по которым она не может стать такой же знаменитой, как Рианна.

Пока же можно констатировать, что Радукану стала первой британкой за 44 года, праздновавшей успех на ТБШ. В 1977 году Вирджиния Уэйд завоевала титул на Уимблдоне. С тех пор британские теннисистки больше не пробивались в финалы мэйджоров. В XXI веке наиболее известными британскими теннисистками были Лора Робсон и Йоханна Конта, и каждую из них британские медиа пытались раскрутить до статуса мировой звезды, но карьера Робсон не сложилась из-за проблем со здоровьем, да и Конта пока не может оправдать их ожидания.

Теперь же на небосклоне мирового тенниса зажглась звезда Радукану, а её страну охватила настоящая Эммамания. Победа Эммы стала событием национального достояния. С победой на US Open британку сразу же поздравили Королева Елизавета II, а также герцог и герцогиня Кембриджские.

Хочется верить, что Радукану сможет справиться с ажиотажем вокруг своей персоны, и тогда она на долгие годы станет звездой мировой величины.