Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Люксембурге

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Люксембурге, который продлится до 20 сентября.
В матче второго круга Самсонова (7) в двух сетах обыграла представительницу Франции Осеан Додье со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:3). Встреча продлилась 2 часа 10 минут. Самсонова 9 раз подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. На счету Додье — 3 эйса, 13 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.
За право выйти в полуфинал соревнований Самсонова сразится с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария) - Зарина Дияс (Казахстан).
Призовой фонд турнира в Люксембурге составил $ 235,238. Его действующей победительницей является представительница Латвии Елена Остапенко. Первой сеяной текущего розыгрыша стала олимпийская чемпионка Токио — 2020 Бенчич.
- 15 сентября 2021
-
17:43
-
16:15
-
15:37
-
15:20
-
14:42
-
13:58
-
13:00
-
11:55
-
11:43
-
10:38
-
10:22
-
09:58
-
09:33
-
09:04
-
08:34
-
00:54
- 14 сентября 2021
-
22:36
-
22:30
-
20:54
-
20:39
-
20:31
-
19:56
-
19:33
-
18:26
-
18:10
-
17:31
-
16:31
-
15:36
-
14:28
-
14:16
-
13:43
-
12:14
-
11:51
-
11:09
-
10:24