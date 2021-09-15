Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Люксембурге

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Люксембурге, который продлится до 20 сентября.

В матче второго круга Самсонова (7) в двух сетах обыграла представительницу Франции Осеан Додье со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:3). Встреча продлилась 2 часа 10 минут. Самсонова 9 раз подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. На счету Додье — 3 эйса, 13 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.

За право выйти в полуфинал соревнований Самсонова сразится с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария) - Зарина Дияс (Казахстан).

Призовой фонд турнира в Люксембурге составил $ 235,238. Его действующей победительницей является представительница Латвии Елена Остапенко. Первой сеяной текущего розыгрыша стала олимпийская чемпионка Токио — 2020 Бенчич.