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Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Люксембурге

Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Люксембурге
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Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Люксембурге, который продлится до 20 сентября.

В матче второго круга Самсонова (7) в двух сетах обыграла представительницу Франции Осеан Додье со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:3). Встреча продлилась 2 часа 10 минут. Самсонова 9 раз подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. На счету Додье — 3 эйса, 13 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.

За право выйти в полуфинал соревнований Самсонова сразится с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария) - Зарина Дияс (Казахстан).

Призовой фонд турнира в Люксембурге составил $ 235,238. Его действующей победительницей является представительница Латвии Елена Остапенко. Первой сеяной текущего розыгрыша стала олимпийская чемпионка Токио — 2020 Бенчич.

Люксембург. 2-й круг
15 сентября 2021, среда. 15:05 МСК
Осеан Доден
95
Франция
Осеан Доден
О. Доден
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		6 3  
7 7 		7 7  
         
Людмила Самсонова
48
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
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