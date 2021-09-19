Павлюченкова сыграет с Конюх, Блинкова — с Остапенко в первом круге турнира в Остраве

Победительницы квалификации были распределены по сетке турнира категории WTA-500 в Остраве (Чехия). Одна из них, Ана Конюх из Хорватии, стала первой соперницей пятой сеяной россиянки Анастасии Павлюченковой.

Выигравшая квалификацию россиянка Анастасия Захарова в первом круге встретится с испанкой Сарой Соррибес-Тормо, а Анастасия Потапова – с обладательницей уайлд-кард француженкой Каролин Гарсией.

Ещё две российские теннисистки начнут турнир в качестве лаки-лузеров. Варвара Грачёва в первом круге встретится с девятой сеяной испанкой Паулой Бадосой. А Анна Блинкова на старте основной сетки сыграет с обладательницей уайлд-кард Еленой Остапенко из Латвии.

Напомним, Вероника Кудерметова начнёт соревнования матчем с седьмой сеяной Еленой Рыбакиной из Казахстана.