Павлюченкова сыграет с Конюх, Блинкова — с Остапенко в первом круге турнира в Остраве

Победительницы квалификации были распределены по сетке турнира категории WTA-500 в Остраве (Чехия). Одна из них, Ана Конюх из Хорватии, стала первой соперницей пятой сеяной россиянки Анастасии Павлюченковой.
Выигравшая квалификацию россиянка Анастасия Захарова в первом круге встретится с испанкой Сарой Соррибес-Тормо, а Анастасия Потапова – с обладательницей уайлд-кард француженкой Каролин Гарсией.
Ещё две российские теннисистки начнут турнир в качестве лаки-лузеров. Варвара Грачёва в первом круге встретится с девятой сеяной испанкой Паулой Бадосой. А Анна Блинкова на старте основной сетки сыграет с обладательницей уайлд-кард Еленой Остапенко из Латвии.
Напомним, Вероника Кудерметова начнёт соревнования матчем с седьмой сеяной Еленой Рыбакиной из Казахстана.
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