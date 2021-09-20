Новак Джокович увеличил отрыв от Даниила Медведева в рейтинге ATP

В обновлённом рейтинге ATP от 20 сентября серб Новак Джокович увеличил отрыв от россиянина Даниила Медведева до 1558 очков. На минувшей неделе преимущество уроженца Белграда составляло 1353 пункта. В финале US Open – 2021 Медведев победил Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.
Рейтинг АТР. 20 сентября
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 133.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 575.
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 8350.
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 7760.
5 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 6130.
6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 5815.
7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 5173.
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 4995.
9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) — 3765.
10 (10). Каспер Рууд (Норвегия) — 3440.
25 (25). Аслан Карацев (Россия) — 2074.
...27 (27). Карен Хачанов (Россия) — 1965.
Рейтинг доступен на «Чемпионате»
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