Боллетьери: Шарапова посмотрела на меня, словно говоря: «Давай начнём эту чёртову игру»

Известный американский тренер Ник Боллетьери рассказал о работе с российской теннисисткой Марией Шараповой.

«Мария Шарапова приехала в мою академию во Флориде, когда ей было 8 лет. Она с раннего возраста отличалась от других. В 11-12 лет она устраивала своё шоу на корте. Мария с нетерпением ждала ежедневных тренировок. Однажды я прибыл на тренировку, и она посмотрела на меня так, словно говорила: «Давай уже начнём чёртову игру».

Мария не любила много разговаривать. Для неё всё было бизнесом. Она никогда не выглядела полностью удовлетворённой, это свойственно многократным чемпионам. Сёстры Уильямс вели себя также», — приводит слова Боллетьери Daily Mail.

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова завершила карьеру в 2020 году.