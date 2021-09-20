Боллетьери: Шарапова посмотрела на меня, словно говоря: «Давай начнём эту чёртову игру»

Известный американский тренер Ник Боллетьери рассказал о работе с российской теннисисткой Марией Шараповой.
«Мария Шарапова приехала в мою академию во Флориде, когда ей было 8 лет. Она с раннего возраста отличалась от других. В 11-12 лет она устраивала своё шоу на корте. Мария с нетерпением ждала ежедневных тренировок. Однажды я прибыл на тренировку, и она посмотрела на меня так, словно говорила: «Давай уже начнём чёртову игру».
Мария не любила много разговаривать. Для неё всё было бизнесом. Она никогда не выглядела полностью удовлетворённой, это свойственно многократным чемпионам. Сёстры Уильямс вели себя также», — приводит слова Боллетьери Daily Mail.
Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова завершила карьеру в 2020 году.
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