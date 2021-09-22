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Энди Маррей вышел в четвертьфинал турнира в Метце, в двух сетах обыграв Вашека Поспишила

Энди Маррей вышел в четвертьфинал турнира в Метце, в двух сетах обыграв Вашека Поспишила
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Метце (Франция), который продлится до 26 сентября.

В матче второго круга Маррей (WC) обыграл представителя Канады Вашека Поспишила со счётом 6:3, 6:3. Встреча продлилась 1 час 24 минуты. Маррей 6 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету Поспишила — 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

За право выйти в полуфинал турнира Маррей поборется с победителем матча Хуберт Хуркач (Польша,1) - Люка Пуй (Франция, WC).

Призовой фонд турнира в Метце составил более € 419 тыс. Его действующим победителем является француз Жо-Вильфрид Цонга.

Метц. 2-й круг
22 сентября 2021, среда. 19:55 МСК
Вашек Поспишил
66
Канада
Вашек Поспишил
В. Поспишил
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Энди Маррей
113
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
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