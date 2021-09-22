Энди Маррей вышел в четвертьфинал турнира в Метце, в двух сетах обыграв Вашека Поспишила

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Метце (Франция), который продлится до 26 сентября.

В матче второго круга Маррей (WC) обыграл представителя Канады Вашека Поспишила со счётом 6:3, 6:3. Встреча продлилась 1 час 24 минуты. Маррей 6 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету Поспишила — 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

За право выйти в полуфинал турнира Маррей поборется с победителем матча Хуберт Хуркач (Польша,1) - Люка Пуй (Франция, WC).

Призовой фонд турнира в Метце составил более € 419 тыс. Его действующим победителем является француз Жо-Вильфрид Цонга.