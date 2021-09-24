Монфис уверенно обыграл Басилашвили и вышел в полуфинал турнира в Метце
Поделиться
Французский теннисист Гаэль Монфис пробился в полуфинал турнира категории ATP-250 в Метце (Франция), обыграв представителя Грузии Николоза Басилашвили в двух сетах (6:3, 6:3). Встреча продлилась 1 час 7 минут.
Монфис сделал 11 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Басилашвили — ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.
За право выйти в финал Монфис поборется с победителем пары Хольгер Витус Нёсков Руне (Дания) — Пабло Карреньо-Буста (Испания).
Отметим, что Монфис является третьим сеяным турнира в Метце.
Призовой фонд турнира в Метце в этом году составил более € 419 тыс. Его действующим победителем является француз Жо-Вильфрид Цонга.
Комментарии
- 24 сентября 2021
-
21:21
-
21:12
-
20:46
-
19:58
-
19:42
-
19:17
-
18:13
-
17:57
-
17:35
-
16:53
-
16:06
-
16:03
-
15:56
-
14:38
-
13:35
-
13:31
-
12:57
-
12:29
-
11:50
-
11:35
-
11:00
-
10:54
-
09:22
-
09:15
-
00:57
-
00:18
-
00:05
- 23 сентября 2021
-
23:06
-
20:56
-
20:03
-
19:18
-
19:06
-
18:05
-
16:34
-
15:24
Партнерский контент