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Монфис уверенно обыграл Басилашвили и вышел в полуфинал турнира в Метце

Монфис уверенно обыграл Басилашвили и вышел в полуфинал турнира в Метце
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Французский теннисист Гаэль Монфис пробился в полуфинал турнира категории ATP-250 в Метце (Франция), обыграв представителя Грузии Николоза Басилашвили в двух сетах (6:3, 6:3). Встреча продлилась 1 час 7 минут.

Монфис сделал 11 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Басилашвили — ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

За право выйти в финал Монфис поборется с победителем пары Хольгер Витус Нёсков Руне (Дания) — Пабло Карреньо-Буста (Испания).

Отметим, что Монфис является третьим сеяным турнира в Метце.

Призовой фонд турнира в Метце в этом году составил более € 419 тыс. Его действующим победителем является француз Жо-Вильфрид Цонга.

Метц. 1/4 финала
24 сентября 2021, пятница. 19:05 МСК
Николоз Басилашвили
36
Грузия
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Гаэль Монфис
20
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
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