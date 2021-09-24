Монфис уверенно обыграл Басилашвили и вышел в полуфинал турнира в Метце

Французский теннисист Гаэль Монфис пробился в полуфинал турнира категории ATP-250 в Метце (Франция), обыграв представителя Грузии Николоза Басилашвили в двух сетах (6:3, 6:3). Встреча продлилась 1 час 7 минут.

Монфис сделал 11 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Басилашвили — ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

За право выйти в финал Монфис поборется с победителем пары Хольгер Витус Нёсков Руне (Дания) — Пабло Карреньо-Буста (Испания).

Отметим, что Монфис является третьим сеяным турнира в Метце.

Призовой фонд турнира в Метце в этом году составил более € 419 тыс. Его действующим победителем является француз Жо-Вильфрид Цонга.