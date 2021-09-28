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Потапова вышла во второй круг турнира в Нур-Султане

Потапова вышла во второй круг турнира в Нур-Султане
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Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла представительницу Нидерландов Лесли Керкхове в первом круге турнира в Нур-Султане со счётом 7:5, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут.

На счету россиянки 6 подач навылет и 8 двойных ошибок при 4 реализованных брейк-пойнтах из 7. Керкхове не сделала ни одного эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 4.

В следующем круге Потаповой предстоит встретиться с победителем пары Кристина Младенович (Франция) — Анна Данилина (Казахстан).

В турнире также участвуют Анна Блинкова, Наталья Вихлянцева, Анастасия Захарова и Варвара Грачёва. В первом туре своё выступление завершила Виталия Дьяченко. Матчи проходят на хардовом покрытии, а призовой фонд составил $ 235 238.

Нур-Султан (ж). 1-й круг
28 сентября 2021, вторник. 08:10 МСК
Лесли Керкхове
149
Нидерланды
Лесли Керкхове
Л. Керкхове
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		1  
7 		6  
         
Анастасия Потапова
80
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
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