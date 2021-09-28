Вихлянцева не прошла во второй круг турнира в Нур-Султане, проиграв румынке Кристиан

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева не смогла пройти во второй круг турнира категории WTA-250 в Нур-Султане (Казахстан). 170-я ракетка мира потерпела поражение от румынки Жаклин Кристиан в трёх сетах (6:4, 5:7, 2:6). Встреча продлилась 2 часа 32 минуты и проходила на первом корте Национального теннисного центра Нур-Султана.
За матч Вихлянцева выполнила 5 эйсов, совершила 6 двойных ошибок и сумела использовать всего 4 брейк-пойнта из 19. На счету 126-й ракетки мира Кристиан 3 эйса и 11 двойных ошибок. Румынка реализовала 6 брейк-пойнтов из 11.
Призовой фонд турнира в Нур-Султане (Казахстан), который завершится 3 октября, составляет $ 235 238. Женский турнир в столице Казахстана проводится впервые. В 2020 году состоялись только мужские соревнования.
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