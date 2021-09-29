Путинцева победила Лапко и сыграет с Гасановой в 1/4 финала турнира в Нур-Султане

Представительница Казахстана Юлия Путинцева прошла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Нур-Султане (Казахстан). В матче второго круга она обыграла представительницу Беларуси, 408-ю ракетку мира Веру Лапко в двух сетах (6:4, 6:4). Встреча продлилась 1 час 32 минуты.

Путинцева выполнила 3 эйса, совершила 1 двойную ошибку и реализовала всего 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету Лапко — 3 эйса, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

За выход в полуфинал турнира Юлия Путинцева сыграет с россиянкой Анастасией Гасановой, которая ранее сегодня, 29 сентября, победила хорватку Ану Конюх в трёх сетах (2:6, 7:6 (7:4), 6:2).

Призовой фонд турнира в Нур-Султане (Казахстан), который завершится 3 октября, составляет $ 235 238. Женский турнир в столице Казахстана проводится впервые. В 2020 году состоялись только мужские соревнования.