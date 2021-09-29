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Путинцева победила Лапко и сыграет с Гасановой в 1/4 финала турнира в Нур-Султане

Путинцева победила Лапко и сыграет с Гасановой в 1/4 финала турнира в Нур-Султане
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Представительница Казахстана Юлия Путинцева прошла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Нур-Султане (Казахстан). В матче второго круга она обыграла представительницу Беларуси, 408-ю ракетку мира Веру Лапко в двух сетах (6:4, 6:4). Встреча продлилась 1 час 32 минуты.

Путинцева выполнила 3 эйса, совершила 1 двойную ошибку и реализовала всего 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету Лапко — 3 эйса, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

За выход в полуфинал турнира Юлия Путинцева сыграет с россиянкой Анастасией Гасановой, которая ранее сегодня, 29 сентября, победила хорватку Ану Конюх в трёх сетах (2:6, 7:6 (7:4), 6:2).

Призовой фонд турнира в Нур-Султане (Казахстан), который завершится 3 октября, составляет $ 235 238. Женский турнир в столице Казахстана проводится впервые. В 2020 году состоялись только мужские соревнования.

Нур-Султан (ж). 2-й круг
29 сентября 2021, среда. 17:35 МСК
Юлия Путинцева
47
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Вера Лапко
408
Беларусь
Вера Лапко
В. Лапко
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