Карацев уступил Димитрову в 1/4 финала и завершил своё выступление на турнире в Сан-Диего
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В Сан-Диего (США) на стадионе «Барнс Теннис Сентер. Стэдиум» состоялся матч 1/4 финала одноимённого теннисного турнира категории ATP-250 между 28-летним представителем России Асланом Карацевым и 30-летним болгарским теннисистом Григором Димитровым.
Встреча завершилась победой Димитрова в трёх сетах – 6:1, 1:6, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 49 минут.
На счету Карацева в этой игре две выполненные подачи навылет, одна допущенная двойная ошибка и три из четырёх (75%) реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента – два эйса, шесть двойных ошибок и 5 из 10 (50%) успешно использованных брейк-пойнтов.
В полуфинале турнира Григор Димитров встретится с представителем Норвегии Каспером Руудом, занимающим 10-е место в рейтинге ATP.
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