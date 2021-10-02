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Карацев уступил Димитрову в 1/4 финала и завершил своё выступление на турнире в Сан-Диего

Карацев уступил Димитрову в 1/4 финала и завершил своё выступление на турнире в Сан-Диего
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В Сан-Диего (США) на стадионе «Барнс Теннис Сентер. Стэдиум» состоялся матч 1/4 финала одноимённого теннисного турнира категории ATP-250 между 28-летним представителем России Асланом Карацевым и 30-летним болгарским теннисистом Григором Димитровым.

Встреча завершилась победой Димитрова в трёх сетах – 6:1, 1:6, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 49 минут.

На счету Карацева в этой игре две выполненные подачи навылет, одна допущенная двойная ошибка и три из четырёх (75%) реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента – два эйса, шесть двойных ошибок и 5 из 10 (50%) успешно использованных брейк-пойнтов.

В полуфинале турнира Григор Димитров встретится с представителем Норвегии Каспером Руудом, занимающим 10-е место в рейтинге ATP.

Сан-Диего. 1/4 финала
02 октября 2021, суббота. 05:25 МСК
Аслан Карацев
24
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 2
6 		1 6
         
Григор Димитров
29
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
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