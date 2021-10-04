Гарбинье Мугуруса: в Индиан-Уэллс еду после серии хороших матчей

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, победившая в Чикаго (США), рассказала, как будет готовиться к турниру в Индиан-Уэллсе — одному из самых трудных турниров тура из-за его расположения в калифорнийской пустыне.

«Адаптация, вот ключ. Условия, конечно, немного другие. Но я чувствую, что еду туда на волне хороших матчей. Мне придётся быстро приспосабливаться к деталям. Мячи там просто летают, температура выше. Я чувствовала себя хорошо в Индиан-Уэллсе, выходила в пару четвертьфиналов. Все эти крупные турниры начинаются медленно, и пройти первые раунды всегда сложно. Попасть в дальнейшие раунды всегда непросто, когда турнир длинный и большая сетка», — приводит слова Мугурусы WTA.

В обновлённом рейтинге WTA от 4 октября Гарбинье Мугуруса поднялась на шестую строчку.