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Мартина Навратилова назвала главных соперниц в карьере Серены Уильямс

Мартина Навратилова назвала главных соперниц в карьере Серены Уильямс
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Бывшая первая ракетка мира, 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова рассказала, кто был главной преследовательницей и конкуренткой американки Серены Уильямс.

«Думаю, что Жюстин Энен была ближайшей соперницей Серены. И, конечно, её сестра Винус Уильямс. Но Винус не повезло, она ничего не смогла поделать с Крис Эверт. Претендентов было много. Виктория Азаренко выглядела так, будто могла составить конкуренцию, но выдохлась. Она получила травму, а затем забеременела. Виктория победила Серену на Открытом чемпионате США пару лет назад, но на этом было всё. Итак, Винус и Жюстин, вот и всё», — приводит слова Навратиловой Tennis up to Date.

Серена Уильямс и Жюстин Энен в финале турниров «Большого шлема» встречались только один раз (Australian Open — 2010, Уильямс победила со счётом 6:4, 3:6, 6:2).

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