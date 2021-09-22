«Несмотря на все сражения, мы любим Марию!» Сёстры Уильямс уже соскучились по Шараповой

Мария Шарапова завершила карьеру в начале 2020 года, а её более старшие соперницы – Серена и Винус Уильямс, всё ещё остаются в туре. Оказывается, что, несмотря на все отчаянные битвы в прошлом, американские сёстры уже успели соскучиться по Марии.

Сразу после US Open – 2021 в Нью-Йорке состоялся знаменитый бал моды Met Gala с участием звёзд первой величины. В этот раз среди гостей было немало представителей тенниса. Мероприятие посетили финалистки последнего розыгрыша Открытого чемпионата США Эмма Радукану и Лейла Фернандес, а также Маттео Берреттини, Айла Томлянович, Феликс Оже-Альяссим, Слоан Стивенс. Но больше всего привлекли внимание к себе многократные чемпионки турниров «Большого шлема» сёстры Уильямс и Мария Шарапова, которые, забыв прошлые обиды, тепло пообщались при встрече и даже попозировали для совместных фото.

После этого мероприятия Шарапова неожиданно для многих разместила в «сториз» своего «инстаграма» фото, где она веселится в окружении сестёр Уильямс. Винус тоже поставила похожий кадр и подписала его «Воссоединение!» Чуть позже американка прокомментировала эту неожиданную встречу: «Во-первых, мы с Сереной говорили о Марии днём ранее. Мы обе сказали: «Вот бы Мария ещё играла!» А на следующий день мы увидели её и обе, по отдельности, сказали ей: «Боже, мы только вчера говорили о тебе. Мы хотели бы ещё видеть тебя в туре». Мы были так рады встрече. Обнимались, смеялись, рассказывали истории, а потом сделали фото. Несмотря на все сражения, мы любим Марию! И очень уважаем её».

Винус не зря оговорилась, что они уважают и любят Марию, несмотря на все сражения, которые у них были в прошлом. Причём не только на корте, но и за его пределами. В своей автобиографии «Неудержимая. Моя жизнь» Шарапова немало страниц посвятила сёстрам Уильямс.

О том, как их победить, она стала думать ещё подростком, обучаясь в академии Боллеттьери: «Становясь старше и приближаясь к тем играм, которые действительно были важны, я слышала вокруг себя одни и те же имена. Среди нового поколения звучали только два имени: Серена и Винус, сёстры Уильямс. Ещё тинейджеры – с разницей в возрасте в один год – они уже были лучшими в мире. Они выигрывали турниры, и их короновали по всему свету. Сёстры были крупными девочками и обладали невероятной силы ударом. Так мне рассказывали. Они доминировали в этой игре вот уже много лет. И чем больше я о них слышала, тем непреклонней становилась в своём желании не дать им взять надо мной верх, не покориться им. Именно тогда я испытала то, что называют чувством соперничества. И не на теннисном корте или на банкете, а в своей собственной голове, ещё до того, как я увидела сестёр Уильямс вживую».

Шарапова вспоминает, как в тот год, когда она выступала в финале юниорского Уимблдона, у неё появилось желание «достать» Серену. В том, 2002 году младшая из сестёр Уильямс впервые завоевала титул на самом знаменитом турнире на траве, обыграв в финале Винус. Вот как Мария описала появление «королевы» на традиционном балу победителей и финалистов Уимблдона: «Она вошла, широко улыбаясь, с высоко поднятой головой и расправленными плечами, на все 100% используя тот триумф, который давало ей это грандиозное появление. Одобрительные крики всё не утихали. Люди стали подниматься на ноги. Они аплодировали стоя. Девочка, сидевшая рядом со мной – не могу вспомнить её имени – стукнула меня по плечу. – Вставай! Вставай! Это Серена Уильямс! – кричала она. Я хотела встать, но моё тело не слушалось меня. Казалось, что я прилипла к стулу и теперь смотрю на Серену сквозь толпу с единственной мыслью в голове: «Я до тебя доберусь».

И Мария «добралась» до Серены спустя два года, уже в финале взрослого турнира. В двух сетах 17-летняя россиянка обыграла грозную американку и завоевала свой первый трофей на «Шлемах». А уйдя с корта, Шарапова стала свидетельницей трагедии Серены Уильямс: «В одиночестве я прошла в раздевалку. Серена ушла с корта сразу же, как только это стало возможным без того, чтобы это не воспринималось как скандал. Наличие личной кабинки в раздевалке значит, что, даже не видя своего противника, ты можешь его слышать. А услышала я, когда вернулась в раздевалку и стала переодеваться, рыдания Серены. Горловые всхлипывания, которые означают, что плачущему не хватает воздуха, и которые пугают тебя. Они не прекращались ни на минуту. Я покинула раздевалку как можно скорее, но Серена знала, что я слышала её». Мария считает, что ответ на вопрос, почему Серена имеет разгромный счёт в матчах с ней – 19-2, скрыт в той сцене в раздевалке. Кто знает, возможно, Уильямс действительно не простила Шараповой то, что та стала свидетельницей её слабости.

Всю карьеру американки отчаянно боролись с Марией Шараповой на корте и нередко «цепляли» её в прессе. Незадолго до Уимблдона-2013 в журнале Rolling Stone Серена разоткровенничалась о разных вещах и высказалась в том числе о какой-то своей коллеге по теннисному цеху из топ-5. Американка заявила, что у этой теннисистки скучные интервью, её никогда не будут приглашать на крутые вечеринки, а встречается она с «парнем с чёрным сердцем». Многие сразу подумали, что речь идёт о Марии Шараповой и её тогдашнем бойфренде Григоре Димитрове. Любопытно, что за пару лет до этого ходили слухи, что у Серены был роман с юным болгарином. Шарапова, прочитав интервью Серены, тоже сделала вывод, что речь в нём идёт о ней и Димитрове, поэтому на пресс-конференции перед Уимблдоном-2013 перешла в контратаку: «Конечно, я безгранично уважаю Серену и всё то, чего она добилась в теннисе. Но если она хочет поговорить о каких-то личных вещах, то почему бы ей не рассказать о своих отношениях с бойфрендом, который был женат, у которого есть дети и который из-за неё развёлся». Тут слова Шараповой явно намекали на тренера американки Патрика Муратоглу, который незадолго до этого развёлся с женой.

И вот сейчас, когда Мария уже покинула тур, сёстры Уильямс встретились с российской теннисисткой на Met Gala – 2021 и мило пообщались. Неужели все обиды и обоюдные уколы этих звёзд тенниса забыты? Или всё-таки нет?