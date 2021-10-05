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Динара Сафина получила трофей Крис Эверт как экс первая ракетка мира

Динара Сафина получила трофей Крис Эверт как экс первая ракетка мира
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Бывшая российская теннисистка Динара Сафина получила от руководства WTA трофей имени Крис Эверт, который вручается всем экс первым ракеткам мира. Сафина сфотографировалась с наградой на роскошном пляже в Монте-Карло.

Публикация доступна в «инстаграме» Динары Сафиной.

«Специальная доставка от WTA. Горжусь тем, что вхожу в такую компанию», — прокомментировала Сафина фотографии с трофеем.

Динара Сафина – победительница US Open 2007 года в парном разряде, серебряный призёр Олимпиады 2008 года в одиночном разряде. Главный успех пришёл к Сафиной во время грунтового сезона-2009: 20 апреля, за неделю до своего 23-го дня рождения, Динара стала первой ракеткой мира. До неё из России этого добились только три игрока – Евгений Кафельников, её брат Марат Сафин и Мария Шарапова.

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