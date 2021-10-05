Динара Сафина получила трофей Крис Эверт как экс первая ракетка мира

Бывшая российская теннисистка Динара Сафина получила от руководства WTA трофей имени Крис Эверт, который вручается всем экс первым ракеткам мира. Сафина сфотографировалась с наградой на роскошном пляже в Монте-Карло.
Публикация доступна в «инстаграме» Динары Сафиной.
«Специальная доставка от WTA. Горжусь тем, что вхожу в такую компанию», — прокомментировала Сафина фотографии с трофеем.
Динара Сафина – победительница US Open 2007 года в парном разряде, серебряный призёр Олимпиады 2008 года в одиночном разряде. Главный успех пришёл к Сафиной во время грунтового сезона-2009: 20 апреля, за неделю до своего 23-го дня рождения, Динара стала первой ракеткой мира. До неё из России этого добились только три игрока – Евгений Кафельников, её брат Марат Сафин и Мария Шарапова.
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