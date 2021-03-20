Сафина – о подъёме мужского тенниса в России: они, как мы, подталкивают друг друга

Бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Динара Сафина считает, что нынешний подъём в мужском российском теннисе похож на «золотое» поколение россиянок в годы её становления.

Напомним, 15 марта россиянин Даниил Медведев впервые в карьере стал второй ракеткой мира, его соотечественник и друг восьмая ракетка мира Андрей Рублёв провёл серию из 23-х подряд побед на турнирах категории ATP-500.

«Думаю, у них сейчас отличная атмосфера, потому что все работают до предела. То же происходило, когда играли мы, Мыскина, Дементьева, Звонарёва, Шарапова, Кузнецова: мы все подталкивали друг друга, чтобы играть как можно лучше и постоянно совершенствоваться. Я знаю, что они все хорошие друзья и действительно стараются друг для друга по максимуму», — приводит слова Сафиной Tennis.com.

Динара Сафина – победительница US Open 2007 года в парном разряде, призёр Олимпиады-2008 в одиночном разряде. Главный успех пришёл к Сафиной во время грунтового сезона-2009: 20 апреля, за неделю до своего 23-го дня рождения, Динара стала первой ракеткой мира. До неё из России этого удалось добиться только трём теннисистам – Евгению Кафельникову, Марату Сафину и Марии Шараповой.

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