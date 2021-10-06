Медведев, Рублёв, Карацев и Хачанов узнали соперников на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Стала известна сетка «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Под первым номером на этих соревнованиях посеян россиянин Даниил Медведев, под вторым — грек Стефанос Циципас, под третьим — немец Александр Зверев. Теннисисты, попавшие в топ-32 посева, вступят в борьбу со второго круга. Первым соперником Медведева станет победитель матча Маккензи Макдональд (США) — Джеймс Дакворт (Австралия).
Россиянин Андрей Рублёв (4) во втором круге встретится с одним из испанцев — либо с Карлосом Табернером, либо с Хауме Мунаром. Аслан Карацев (19) сразится либо с американцем Захари Свайдой (WC), либо с победителем квалификации. Карен Хачанов (24) сыграет с победителем встречи Доминик Кёпфер (Германия) — Эмиль Руусувуори (Финляндия).
Матчи основной сетки начнутся 7 октября.
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