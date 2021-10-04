Медведев приблизился к Джоковичу на 500 очков. У россиянина есть шанс занять первое место!

У российского теннисиста Даниила Медведева, который недавно с триумфом выиграл US Open, неожиданно появился шанс занять первое место в рейтинге ATP уже этой осенью. Расскажем, как это может произойти.

С окончания US Open, где Даниил Медведев сенсационно обыграл в финале Новака Джоковича, прошло уже 3 недели. За это время никто из финалистов так и не выступил в официальных матчах ATP. Неделю назад в рейтинге 52 недель ATP Медведев потерял 250 очков за турнир в Санкт-Петербурге-2019, получив при этом 45 за Питер-2020, и ещё больше отдалился от серба. Зато сейчас в обновлённом рейтинге наш теннисист смог приблизиться к лидеру на 500 очков. Теперь отставание Медведева от Джоковича составляет 1058 очков.

Медведев смог приблизиться к первому месту на эти 500 очков благодаря тому, что у серба перестали учитываться баллы за победу в Токио-2019. Напомним, из-за пандемии вся азиатская серия турниров в этом году сорвалась точно так же, как и в прошлом. Кстати, из-за этого у Медведева 18 октября отнимется сразу 1000 очков за победу на «Мастерсе» в Шанхае-2019. При этом у Джоковича сгорят только 180 очков за 1/4 финала. Сейчас как раз стартует двухнедельный «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, и в случае победы россиянин может получить эти самые потерянные за Шанхай 1000 очков. А вот Джокович снялся с турнира и неизвестно, когда выйдет на корт.

И вот здесь начинается самое интересное. Система рейтинга ATP сейчас такова, что многое зависит не только от того, как играют теннисисты, но и как считают заработанные ими очки. В подсчёте рейтинга ATP существует такое понятие, как Drop Date («дроп дата»). То есть это день, когда у игрока сгорают в рейтинге старые очки. В докоронавирусные времена эта дата совпадала с датой окончания турнира в текущем году. Таким образом, у теннисиста отнимались очки, заработанные на этом турнире за прошлый год, и добавлялись новые. Сейчас эти «дроп даты» в некоторых случаях у разных игроков стоят в разное время в зависимости от того, за какой год (2019 или 2020) отнимаются эти очки. Если эта неразбериха сохранится, то у Медведева появится шанс стать первым в мире.

1 ноября у Джоковича сгорят не только 90 очков за Вену, как и у Медведева, но и 1000 за победу на «Мастерсе» в Париже-2019. При этом у Даниила точно такие же очки за победу в 2020 году отнимутся только через неделю, 8 ноября. Итак, если Даниил Медведев выиграет Индиан-Уэллс, а ошибка в системе подсчёта ATP не будет исправлена, то 1 ноября у Медведева будет 10 450 очков, а у Джоковича – 10 340 (см.таблицу). Это значит, что россиянин станет первой ракеткой мира.

Очки, которые останутся у Джоковича и Медведева к 1 ноября без учёта будущего выступления на Индиан-Уэллсе-2021

Drop Date Джокович Медведев Очки на 4.10.2021 11 633 10 575 Санкт-Петербург 18.10.2021 -45 Индиан-Уэллс 18.10.2021 -23 Шанхай 18.10.2021 -180 -1000 Рим +10 (сейчас не учитываются) Вена 1.11.2021 -90 -90 Париж 1.11.2021 -1000 Итого к 1.11 останется 10 340 9450

Как мы отмечали много раз, система рейтинга ATP ещё не скоро придёт в нормальное состояние. Поэтому могут быть изменения на ходу, как это было уже не раз. Но мы будем держать вас в курсе. А пока Даниилу Медведеву надо сосредоточиться на выступлении в Индиан-Уэллсе.