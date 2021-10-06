Медведев может встретиться с Рублёвым в полуфинале. Подробный расклад сеток Индиан-Уэллса

В Индиан-Уэллсе стали известны сетки в мужском и женском разрядах. Даниил Медведев может встретиться с Андреем Рублёвым в полуфинале. Читайте наш подробный расклад.

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе много лет стоял в календаре ATP и WTA первым по счёту в сезоне. В 2020 году он был отменён из-за коронавируса, а в 2021 его перенесли с марта на октябрь. И вот сейчас состоялись жеребьёвки, по результатам которых были составлены турнирные сетки среди мужчин и женщин. Напомним, что в сетке 7 кругов и 96 участников – 32 сеяных начинают борьбу со второго раунда, а победители получат чек на $ 1 209 730. Это сопоставимо с суммой, которую получили Джокович и Крейчикова за победу на «Ролан Гаррос» — 2021 (€ 1 400 000).

В мужской сетке впервые с 2000 года нет ни одного представителя «Большой тройки» - Федерер, Надаль и Джокович. Кроме того, в списке участников нет ни одного победителя прошлых лет, поэтому в нынешнем розыгрыше будет определено новое имя чемпиона. Первым сеяным стал недавний чемпион US Open Даниил Медведев, и как ни странно, но 25-летний россиянин оказался самым старшим среди всех топ-10 мужского посева.

Для Даниила сейчас сложилась уникальная ситуация. Из-за неразберихи с подсчётом очков в рейтинге ATP россиянин получит шанс стать первой ракеткой мира уже этой осенью. Но сначала ему нужно выиграть титул на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. То есть заработать за турнир в Калифорнии 1000 очков. Никак не меньше. 1 ноября у Джоковича и Медведева сгорит разное количество баллов, и если ATP не поменяет систему, а Медведев всё-таки выиграет Индиан-Уэллс, то россиянин станет первой ракеткой мира. Подробнее читайте об этом казусе в подсчётах в нашем материале.

Расскажем, какой может быть путь у Медведева до финала в Индиан-Уэллсе. Как сеяный он пропускает первый круг, а во втором раунде сыграет с победителем пары Макдональд – Дакворт. В третьем круге Даниил может попасть уже на сеяного Филипа Краиновича (27), в 1/8 финала россиянин из сеяных может встретиться с Григором Димитровым (23) или с Райлли Опелкой (16). В четвертьфинале сетка выводит Медведева на кого-то из этих теннисистов – Шаповалов (9), Карацев (19), Корда (32) или Хуркач (8). А вот в полуфинале Даниил может встретиться со своим товарищем по сборной России и Европы в недавнем Кубке Лэйвера Андреем Рублёвым (4).

В четверти с Рублёвым находятся также Лайович (28), Норри (21), Баутиста-Агут (15), Шварцман (11), Эванс (18), Харрис (26) и Рууд (6), который сейчас является самым титулованным теннисистом сезона. Только норвежец смог в 2021 году выиграть 5 турниров в одиночном разряде. По четыре победы у Джоковича, Медведева и Зверева.

Наибольшее количество титулов в сезоне у мужчин:



Каспер Рууд – 5 (Женева, Бостад, Гштаад, Кицбюэль, Сан-Диего)

Новак Джокович – 4 (Australian Open, Белград-2, «Ролан Гаррос», Уимблдон)

– 4 (Марсель, Мальорка, Торонто, US Open)

Александр Зверев – 4 (Акапулько, Мадрид, Олимпиада, Цинциннати)

Хуберт Хуркач – 3 (Делрэй-Бич, Майами, Метц)

Янник Синнер – 3 (Мельбурн-1, Вашингтон, София) Каспер Рууд – 5 (Женева, Бостад, Гштаад, Кицбюэль, Сан-Диего)Новак Джокович – 4 (Australian Open, Белград-2, «Ролан Гаррос», Уимблдон) Даниил Медведев – 4 (Марсель, Мальорка, Торонто, US Open)Александр Зверев – 4 (Акапулько, Мадрид, Олимпиада, Цинциннати)Хуберт Хуркач – 3 (Делрэй-Бич, Майами, Метц)Янник Синнер – 3 (Мельбурн-1, Вашингтон, София)

Нижнюю половину сетки возглавляет Стефанос Циципас (2). Его главный соперник по потенциальному полуфиналу конечно же олимпийский чемпион Александр Зверев (3). Но в их части сетки также есть немало сильных соперников, которые могут им доставить проблемы на более ранних стадиях – Берреттини (5), Синнер (10), Оже-Альяссим (7), Хачанов (24) и другие.

У женщин не сыграют сразу несколько чемпионок турниров «Большого шлема» — Барти, сёстры Уильямс, Осака, Кенин. Вторая ракетка мира Арина Соболенко, уже прилетев в Калифорнию, узнала, что её тест на коронавирус дал положительный результат. Сейчас она находится на самоизоляции. В итоге посев возглавили Каролина Плишкова (1) и Ига Свёнтек (2). Из россиянок в топ-32 оказались Анастасия Павлюченкова (9), Дарья Касаткина (20) и Вероника Кудерметова (25). У Анастасии, которая сейчас является 13-й ракеткой мира, есть хороший шанс по итогам Индиан-Уэллса впервые в карьере попасть в топ-10. Но для этого ей нужно выступить не хуже, чем целая группа её преследовательниц. Первая ракетка России во втором круге встретится с победительницей пары Канепи – Кис.

18-летняя чемпионка US Open Эмма Радукану впервые выступит в официальных матчах после своего триумфа в Нью-Йорке. Для того, чтобы попасть в основную сетку, она получила уайлд-кард, поскольку во время заявки на Индиан-Уэллса она была 150-й ракеткой мира. Сейчас Эмму посеяли под высоким 17-м номером. Во втором круге она встретится с победительницей пары Осорио-Серрано – Саснович.

Матчи основной сетки женского разряда начнутся уже поздно вечером в среду по московскому времени, а мужского – в четверг.