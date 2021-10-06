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Тим Хенмэн предположил, почему Энди Маррей больше никогда не выиграет ТБШ

Тим Хенмэн предположил, почему Энди Маррей больше никогда не выиграет ТБШ
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Бывшая четвёртая ракетка мира, британец Тим Хенмэн объяснил, почему, по его мнению, его соотечественник Энди Маррей, который трижды становился чемпионом турниров «Большого шлема», больше никогда не победит на ТБШ. По мнению Хенмэна, Маррею помешают проблемы со здоровьем.

«Как по мне, для него это слишком — выиграть семь пятисетовых матчей за две недели, причём с металлом в бедре. Но я говорю это и потому, что знаю, как он любит доказывать, что люди ошибаются. Я был бы рад, если он докажет, что я неправ.

Сможет ли он победить в Туре? Думаю, да. В последнее время он демонстрирует прогресс, движется в верном направлении. Если он избежит травм, то станет играть всё лучше и лучше», — приводит слова Хенмэна Tennis 365.

В 2012 году Энди Маррей выиграл Открытый чемпионат США, а в 2013-м и в 2016-м победил на Уимблдоне.

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