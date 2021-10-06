Дядя Надаля: думаю, Рафа сможет выиграть ещё несколько турниров «Большого шлема»

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, рассказал о перспективах племянника и швейцарца Роджера Федерера на турнирах «Большого шлема». Федерер и Надаль досрочно завершили текущий сезон в связи с травмами.
20 августа Надаль заявил о своём решении досрочно завершить сезон в связи с беспокоящими его болями в районе стопы. Позднее стало известно, что 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» прошёл курс лечения в Барселоне.
«Думаю, в случае Федерера всё сложнее, потому что ему 40 лет, он перенёс несколько операций, и я не знаю, удачно ли они повлияли на него. В случае с Рафаэлем я верю, что у него в запасе есть ещё два или три хороших года. Думаю, он сможет выиграть ещё несколько турниров «Большого шлема». Реальность такова, что с каждым годом это сделать всё труднее и труднее, молодые теннисисты стали ближе к титулам», — приводит слова Надаля Marca.
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