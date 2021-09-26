Кирьос: когда Федерер, Надаль и Джокович уйдут, теннис потеряет с точки зрения маркетинга

Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о значимости выставочного турнира Кубок Лэйвера на фоне возможного ухода из тенниса «Большой тройки» — швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича.

«Думаю, когда Федерер, Надаль и Джокович в конце концов уйдут из спорта — они же люди, они стареют — теннис окажется в очень сложном положении с точки зрения маркетинга. Дело в фанатах, мы потеряем большое количество фанатов. Поэтому такой турнир, как Кубок Лэйвера, — отличный способ перетянуть внимание на других игроков», — приводит слова Кирьоса Tennis Majors в своём «твиттере».

По итогам второго игрового дня на Кубке Лэйвера команда Европы побеждает команду остального мира со счётом 11:1. За Европу играют Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Александр Зверев, Андрей Рублёв, Маттео Берреттини и Каспер Рууд. Мир представляют Денис Шаповалов, Диего Шварцман, Феликс Оже-Альяссим, Райлли Опелка, Джон Иснер и Ник Кирьос.