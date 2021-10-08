Ким Клейстерс рассказала о процессе возвращения в теннис и поражении от Синяковой

Бельгийская теннисистка Ким Клейстерс прокомментировала поражение от Катержины Синяковой в первом круге турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Встреча завершилась со счётом 6:1, 2:6, 6:2 в пользу чешки.
«На прошлой неделе в Чикаго я хорошо начала, но у меня было несколько игр, в которых я просто не влилась в матч. Здесь то же самое, просто снова ищу свой ритм, своё предвидение, читаю своих противников, снова привыкаю играть на большом корте, много разных вещей. Я хорошо вернулась в игру во втором сете, стала немного лучше оказывать давление на Катержину.
Я думаю, что в целом, определённо есть моменты, когда я чувствую себя действительно хорошо на корте, и есть моменты, когда я непоследовательна. Это часть процесса, он не будет гладким. Я буду стараться улучшать игру каждый раз, когда буду на корте», — приводит слова Клейстерс Тennis365.
Клейстерс проиграла все пять матчей с момента возвращения в теннис.
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