Министр спорта штата Виктория призвал теннисистов сделать прививку от COVID-19 перед АО

Министр спорта штата Виктория Мартин Пакула призвал теннисистов сделать прививку от COVID-19 перед Открытым чемпионатом Австралии.
«Если бы я был игроком ATP или WTA, я бы сделал прививку. Это даст им наилучшую возможность сыграть на Открытом чемпионате Австралии с более минимальными ограничениями, которые могут быть введены для этих людей», — приводит слова Мартина Пакулы Sky Sports.
Ранее сообщалось, что организаторы Открытого чемпионата Австралии 2022 года и других турниров, которые пройдут на территории страны, ведут переговоры с местными властями об условиях, на которых в страну могут допустить иностранных теннисистов. Австралийские медиа сообщают, что одним из таких условий, вероятно, станет обязательная вакцинация всех теннисистов, которые будут участвовать в соревнованиях.
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