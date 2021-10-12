Министр спорта штата Виктория призвал теннисистов сделать прививку от COVID-19 перед АО

Министр спорта штата Виктория Мартин Пакула призвал теннисистов сделать прививку от COVID-19 перед Открытым чемпионатом Австралии.

«Если бы я был игроком ATP или WTA, я бы сделал прививку. Это даст им наилучшую возможность сыграть на Открытом чемпионате Австралии с более минимальными ограничениями, которые могут быть введены для этих людей», — приводит слова Мартина Пакулы Sky Sports.

Ранее сообщалось, что организаторы Открытого чемпионата Австралии 2022 года и других турниров, которые пройдут на территории страны, ведут переговоры с местными властями об условиях, на которых в страну могут допустить иностранных теннисистов. Австралийские медиа сообщают, что одним из таких условий, вероятно, станет обязательная вакцинация всех теннисистов, которые будут участвовать в соревнованиях.