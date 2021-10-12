Хачанов уверенно обыграл Карреньо-Бусту и вышел в 4-й круг Индиан-Уэллса

Российский теннисист Карен Хачанов в третьем круге турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) переиграл представителя Испании Пабло Карреньо-Бусту со счётом 6:0, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 3 минуты. Хачанов совершил 6 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. На счету Карреньо-Бусты — ни одного эйса, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.
На следующей стадии турнира Хачанов встретится с победителем пары Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — Николоз Басилашвили (Грузия).
Призовой фонд турнира составил более $ 8 млн. Действующим победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе является австриец Доминик Тим, пропускающий большую часть сезона из-за травмы. Возглавил посев текущего розыгрыша россиянин Даниил Медведев.
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