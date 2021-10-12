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Хачанов уверенно обыграл Карреньо-Бусту и вышел в 4-й круг Индиан-Уэллса

Хачанов уверенно обыграл Карреньо-Бусту и вышел в 4-й круг Индиан-Уэллса
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Российский теннисист Карен Хачанов в третьем круге турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) переиграл представителя Испании Пабло Карреньо-Бусту со счётом 6:0, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 3 минуты. Хачанов совершил 6 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. На счету Карреньо-Бусты — ни одного эйса, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.

На следующей стадии турнира Хачанов встретится с победителем пары Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — Николоз Басилашвили (Грузия).

Призовой фонд турнира составил более $ 8 млн. Действующим победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе является австриец Доминик Тим, пропускающий большую часть сезона из-за травмы. Возглавил посев текущего розыгрыша россиянин Даниил Медведев.

Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
12 октября 2021, вторник. 22:50 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
0 		4  
         
Пабло Карреньо-Буста
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
Комментарии
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